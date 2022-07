Luis Suarez vuole la Serie A: è corsa tra Milan e Monza

13-07-2022 21:05

Più che una bomba di mercato, in questo caso il suono assomiglia più a quello di una pistola. In ogni caso, dalla Spagna, l’agente di Luis Suarez ha dichiarato che il suo assistito ha desiderio di giocare in Serie A.

A riportarlo è il quotidiano spagnolo As, che riporta le dichiarazioni dello stesso agente del Pistolero: “Sono in costante comunicazione con Suarez. Il Fenerbahçe lo ha contattato direttamente, offrendo 6 milioni di euro, ma Luis ha rifiutato: vuole giocare in Italia. Ci sono due offerte: una è del Monza, che gli ha proposto 4 milioni di euro. Tuttavia, i suoi diritti d’immagine sono alti, per cui il suo stipendio è destinato ad aumentare”.

L’altra offerta, proprio secondo As, è quella del Milan. Dopo Divock Origi, Maldini e Massara starebbero dunque lavorando a un altro colpo a parametro zero e di indiscusso spessore internazionale. L’eventuale acquisto di Suarez renderebbe ancora più corposo (ma anziano, va detto) il reparto offensivo a disposizione di Stefano Pioli.

Rossoneri dunque favoriti, sebbene l’ex AD del Milan Adriano Galliani sogni ancora un colpo da 90 in attacco per impreziosire il già dispendioso e pazzo mercato del Monza.

