Monza, idea Suarez. Galliani: "Non smentisco"

Non solo Icardi, Dybala e Cavani. Il Monza adesso ci vuole provare anche per Suarez, svincolato dall’Atletico Madrid. L’ad Galliani dei brianzoli ha confermato l’interesse del club neopromosso: “Il contatto con Suarez? Ho la memoria corta, non confermo e non smentisco, ci sono tanti giocatori che vorrebbero venire al Monza di Silvio Berlusconi”, le parole a Sportitalia.

Galliani ha aggiunto: “Berlusconi non mi ha chiesto l’Europa, andiamo calmi, ho dato un obiettivo, ovvero quello del decimo posto, che sarà un gran risultato. Lo stadio? Faremo grosso modo quello che è stato fatto a Udine alla Dacia Arena, non quest’anno ma il prossimo anno demoliremo la Curva Sud e ne faremo una più grande”.

