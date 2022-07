Il MIlan vince 3-0 la prima amichevole stagionale

13-07-2022 20:04

A Milanello i campioni d’Italia del Milan hanno vinto la prima amichevole stagionale battendo per 3-0 il Lemine Almenno, squadra del campionato d’eccellenza lombardo. La partita è stata di tre tempi da venti minuti ciascuno e si è risolta nel primo. All’8′ infatti i rossoneri vanno in vantaggio con Messias su assist di Adli, due minuti più tardi il raddoppio di Rebic con un destro in diagonale, infine, in chiusura di prima frazione, va a segno anche Gabbia dopo un batti e ribatti in area su angolo di Adli. Sabato il Milan giocherà con il Colonia in trasferta.