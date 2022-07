13-07-2022 12:10

L’asse Brianza-capitale è rovente. Il Monza del tandem Berlusconi-Galliani continua a sondare terreni fertili per rafforzare i biancorossi in vista del primo, storico campionato di Serie A. L’obiettivo di Galliani è quello della punta centrale e sono tantissimi i nomi accostati al Monza per ricoprire un ruolo delicato per una neopromossa. Ed ecco che da una trattativa in fase di chiusura nasce un’ulteriore opportunità vantaggiosa.

Gonzalo Villar è ad un passo dal vestire la maglia del Monza, ma non c’è solo lui nel mirino di Galliani: i brianzoli hanno incontrato gli agenti di Borja Mayoral, punta centrale che farebbe al caso dei biancorossi. I due calciatori hanno avuto un percorso simile, con l’avventura alla Roma seguita dal prestito al Getafe di 6 mesi nel 2022 e adesso potrebbero nuovamente ritrovarsi insieme con la casacca del Monza addosso. Se per Villar l’accordo con la Roma c’è già (si tratta per l’ingaggio) per Mayoral si è ancora in una fase iniziale di trattativa, dove va superata anche la concorrenza del Bologna.

