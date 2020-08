Lukaku non molla: "Questa sconfitta mi renderà più forte"

Su twitter spopola l’hashtag #WeloveyouRom, per supportare Romelu Lukaku dopo un’annata pazzesca. Nonostante i 34 goal in stagione e il ruolo di massimo trascinatore nerazzurro, l’ex Manchester United è stato attaccato per l’autogoal in finale e un errore di troppo: ora i tifosi escono allo scoperto per mostrare la propria vicinanza. E lui risponde.

Via twitter, Lukaku ha rotto il silenzio post finale di Europa League persa, ringraziando i tifosi che l’hanno difeso dopo la sconfitta contro il Siviglia, evidenziando come il k.o e quanto successo l’abbia fatto arrabbiare, ma allo stesso tempo lo renderà ancora più consapevole:n”Prima di tutto voglio ringraziare tutti per quello che avete fatto fin qui per la mia famiglia e per me. Quest’anno siamo cresciuti molto come squadra, per me è un onore poter rappresentare un club che ho amato fin da quando ero piccolo. Sì, quello che è successo in finale mi ha fatto arrabbiare ma combatterò e reagirò”.

Seconda parte del tweet dedicata proprio alla sua squadra, sconfitta ma pronta a fare un 2020/2021 ancor più importante: “Non ho mai avuto un cazzo nel modo più semplice nella vita come molti di voi sanno e quest’esperienza mi renderà ancora più forte. Una cosa certa è che l’Inter non è mortae, questa vicenda anzi ci renderà migliori come squadra! C’è unità stiamo andando nella giusta direzione. Voglio ringraziare i tifosi per averci sostenuti in ogni partita, casa o trasferta che fosse, vi viglio bene. Ho apprezzato tutti i messaggi, ci riprenderemo. Forza Inter”.

Acquistato nell’estate 2019 dal Manchester United dopo aver superato la concorrenza della Juventus, Lukaku sarà l’arma principale dell’Inter che nella prossima, nuova, imminente stagione: del resto una striscia infinita di goal in Europa e il traguardo delle 20 reti in Serie A al primo anno sono un biglietto da visita piuttosto importante in vista del futuro.

OMNISPORT | 23-08-2020 18:55