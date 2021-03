Luna Rossa, Vasco Vascotto: "Teniamo duro"

Il coah del team Prada Vasco Vascotto ai microfoni della Rai si è soffermato sull’ultima giornata di gare in America’s Cup: “In gara-6 non abbiamo fatto una gran partenza. Siamo caduti in un buco di vento, ma siamo rimasti anche un pelo alti. Di solito a noi non succede, questa volta è andata un po’ così. Il vento era proprio a zero. Peccato, perché erano le condizioni che ci piacciono”.

Domenica gara-7 e gara-8: “Saremo competitivi anche domani e cercheremo, se possibile, di essere ancora più forti. Sicuramente questa Coppa sta portando un grande dispendio di energie, ma ogni giorno ci sta dando la consapevolezza che siamo sempre più competitivi. L’importante è vincere l’ultima regata. Dobbiamo tenere duro”.

OMNISPORT | 13-03-2021 16:56