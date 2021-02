Luna Rossa vince e si prepara alla Coppa America

Luna Rossa ci è riuscita. Al termine di una finale dominata sin dalla prima regata, l’imbarcazione italiana può finalmente festeggiare la conquista della Prada Cup e, soprattutto, il ritorno in finale di Coppa America.

Avanti 5-1 nella sfida con Ineos, Luna Rossa non ha perso la concentrazione, portando a casa le due regate necessarie per chiudere il conto su un secco 7-1 che la dice lunga sulla superiorità dell’imbarcazione italiana.

Brutto colpo per Ineos che sperava, almeno, di salvare l’onore e rendere la finale più interessante e combattuta. Invece per l’imbarcazione inglese di Ben Ainslie il game over è arrivato in tempi rapidissimi.

Una vittoria festeggiata lungamente dal team italiano, sia in barca che in porto. Un successo cercato a lungo che riporta un’imbarcazione italiana alla finale di Coppa America a distanza di ben 21 anni.

L’appuntamento è fissato per il prossimo 6 marzo quando, sempre nelle acque del Golfo neozelandese di Hauraki, Luna Rossa sfiderà la temibile Emirates Team New Zealand. In palio la Coppa America. Per gli italiani, terza apparizione in finale.

Era già accaduto nel 1992 e nel 2000 (anche in questo caso con Luna Rossa). Ora toccherà alla nuova Luna Rossa, fino ad ora splendida, provare a dare fastidio a Emirates Team New Zealand. C’è un altro sogno da realizzare.

OMNISPORT | 21-02-2021 08:41