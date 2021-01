Prada Cup, Sean Clarkson: “Questa è una barca è fantastica e il nostro gruppo è eccezionale"

Mancano soltanto due giorni all’inizio della semifinale di Prada Cup tra Luna Rossa a American Magic.

Stati d’animo contrapposti sulle due barche che si sfideranno per gareggiare poi contro Ineos alla ricerca della finalissima contro il Team New Zealand per la conquista della America’s Cup.

Gli italiani si presentano all’appuntamento dopo la tanto discussa sconfitta contro Ineos Uk, gli statunitensi sono invece reduci dalla corsa contro il tempo fatta per riparare lo scafo dopo la scuffia di dieci giorni fa.

Dean Barker e compagni hanno effettuato il primo allenamento poche ore fa, dopo una settimana abbondante sottocoperta e si sono già viste alcune novità. Il grinder Sean Clarkson ha mostrato tutto il suo ottimismo in alcune dichiarazioni rilasciate alla testa neozelandese NZ Herald: “Questa è una barca fantastico e il nostro gruppo è eccezionale. Non ho visto niente di diverso quando l’abbiamo rimessa in acqua, sarà tutto come al solito. L’imbarcazione non è affatto compromessa, è buona e anzi è forse migliore rispetto a prima. Ora dipende tutto da noi“.

