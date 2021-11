Lutto nel calcio italiano: si è spento Ermanno Pieroni

12-11-2021 17:20

Dopo Giampiero Galeazzi, il mondo dello sport italiano piange un’altra perdita. A 76 anni si è spento Ermanno Pieroni, ex dirigente tra le altre di Ancona, Arezzo e Perugia, da tempo alle prese con un male incurabile.

Pieroni, con un trascorso anche da arbitro, era originario di Jesi e nel corso della sua carriera è transitato anche a Messina e Taranto, ma le parentesi più felici le ha vissute in qualità di direttore sportivo in Umbria con la famiglia Gaucci, nelle Marche (dove ha contribuito alla promozione in A del 2003 ed è stato anche presidente) e in Toscana. Ad Arezzo, da ds Pieroni portò in panchina Antonio Conte e Maurizio Sarri.

L’ultimo incarico ricoperto era stato quello di consulente esterno per l’Anconitana (oggi Ancona-Matelica), che ha voluto ricordarlo con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale. “La Società, profondamente commossa, si stringe al dolore della famiglia Pieroni per la scomparsa di Ermanno, ex dirigente e Presidente dell’Ancona. A lui restano per sempre legate alcune delle pagine della storia del calcio dorico”.

OMNISPORT