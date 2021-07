Lutto nel calcio: suicida Williams Martinez, il campionato si ferma

E’ un lutto che non colpisce solo il calcio uruguaiano, ma l’intero sistema per la portata di un simile gesto e la sua potenza: Williams Martinez, il difensore 38enne del Villa Teresa, si è tolto la vita nella notte tra il 17 e il 18 luglio scorsi. Un gesto estremo, commesso in una fase delicatissima dell’esistenza di un giocatore colpito da indubbie difficoltà a cui si è sommata, da quanto riferiscono i media locali, la positività al Covid-19. Così come avvenuto in analoghe circostanze, come per Santiago Garcia, anche questa volta la depressione avrebbe travolto la vita di Williams Martinez.

La conferma della Federcalcio: addio a Williams Martinez, stop al calcio

A confermare la tragica notizia è stata la stessa Federcalcio, attraverso il proprio account Twitter:

“Ci rammarichiamo con profondo dolore e commozione per la morte del giocatore uruguaiano Williams Martínez. Le nostre condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici. RIP”. La stessa federazione ha deciso di sospendere le partite dell’undicesima giornata del Torneo di Apertura: “In conformità con la delibera del MUFP, che richiede la sospensione del resto della giornata a seguito della morte del giocatore Williams Martinez, il Consiglio Direttivo delibera di sospendere le partite dell’undicesimo turno di Apertura”.

Il ricordo di Luis Suarez

I messaggi di cordoglio, per la morte di questo giovane uomo, hanno toccato le persone che lo hanno incontrato e conosciuto come l’attaccante dell’Atletico Madrid, Luis Suarez, il quale ha voluto dedicare un ricordo nelle sue stories, su Instagram:

“Che triste notizia la perdita di Williams Martinez. Tanta forza per la sua famiglia e i suoi amici. Riposa in pace”, ha scritto sotto una foto dell’ex difensore.

Tra i tanti messaggi di vicinanza per la famiglia, anche quelli della CONMEBOL:

“Siamo tristemente dispiaciuti e addolorati per la scomparsa di Williams Martinez. La CONMEBOL si rammarica per la perdita del giocatore uruguaiano Williams Martínez, esprimendo le più sentite condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici”.

La carriera di Williams Martinez

Nella sua carriera, Martinez aveva giocato anche in Argentina, Cile, Paraguay, Venezuela, Inghilterra (West Bromwich Albion), Francia (Reims e Valenciennes) e Spagna (Ceuta). In nazionale aveva giocato nell’amichevole contro l’Iran nel 2003.

VIRGILIO SPORT | 20-07-2021 08:26