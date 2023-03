L'ex giocatore di Rugby si è spento a L'Aquila a 72 anni

27-03-2023 14:02

È morto a 72 anni Ennio Ponzi, storica bandiera dell’Aquila Rugby e della Nazionale Italiana con 20 caps azzurri tra il 1973 e il 1977. Puntuale il cordoglio della Federazione.

Chi era Ennio Ponzi

È di oggi la notizia della morte di Ennio Ponzi, ex rugbista azzurro. A 72 anni si è spento nella giornata di ieri, 26 marzo, a L’Aquila. Proprio con l’Aquila Rugby fu in grado di vincere due scudetti nel 1981 e nel 1982. Il debutto era avvenuto a 18 anni con il club con cui ha passato quasi tutta una vita. Aveva chiuso la carriera nel 1986 con la maglia della Rugby Roma raccogliendo oltre 1400 punti realizzati in Serie A. Findamentale anche il suo contributo in maglia della Nazionale con 20 caps azzurri tra il 1973 ed il 1977. Non solo, con i suoi 133 punti, ancora oggi è il decimo miglior realizzatore all-time con la maglia dell’Italia.

Il cordoglio della Federazione Italiana Rugby

Pronto il cordoglio da parte della Federazione Italiana di Rugby che si stringe anche attorno alla famiglia. “Alla moglie Donatella ed al figlio Alessio – si legge nel comunicato stampa – vanno le condoglianze del Presidente Marzio Innocenti e di tutto il Consiglio Federale”.

E poi un pensiero per ricordarlo: “In memoria di Ennio Ponzi il Presidente federale ha disposto che un minuto di silenzio venga osservato su tutti i campi d’Italia nel fine settimana dell’1-2 aprile”