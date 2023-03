Rugby: rivoluzione in vista per i cartellini rossi

Le nuove regole riguarderebbero le competizioni internazionali. Lo riporta il Telegraph

27-03-2023 11:28

Dopo le polemiche per l’espulsione di Freddie Steward in Irlanda-Inghilterra, il World Rugby è pronto a cambiare le regole per i cartellini rossi nelle partite internazionali. Lo riporta il Telegraph. Il modello da adottare sarebbe simile a quello usato, in via sperimentale, per il Super Rugby. Inizialmente si avrebbe l’estrazione del giallo, a seguito del quale il TMO avrebbe 10 minuti di tempo per rivedere le immagini e trasformarlo in rosso. Cosa che, però, dovrebbe essere fatta solo in caso di assoluta necessità. L’ufficializzazione del nuovo regolamento dovrebbe avvenire entro due mesi.