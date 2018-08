Magliette Serie A 2018-19: qual è la più bella? Vota qui

I colori sono sempre quelli ma ogni anno cambia il mix, oppure la tonalità oppure lo sponsor. Le maglie delle squadre di calcio sono dei feticci per i tifosi e non si possono mai tradire. Ma, per questa volta, vi chiediamo di essere quanto più obiettivi possibile e di votare nel nostro sondaggio quale delle 20 magliette della Serie A 2018-19 vi piace di più. Provate quindi per un istante a lasciare da parte la vostra fede bianconera o nerazzurra, napoletana, romanista, viola o blucerchiata e fate un clic sulla maglia che vi sembra meritevole almeno dello scudetto dell’eleganza.

VIRGILIO SPORT | 20-08-2018 16:21