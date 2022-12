Maguire: "L'arbitro ha sbagliato troppo, vorrei capire perché"

11-12-2022 21:46

Il difensore dell’Inghilterra Harry Maguire ha commentato a BeIn Sports la sconfitta contro la Francia ai Mondiali: “L’arbitro, durante tutta la partita, è stato pessimo. Noi come calciatori ci mettiamo sempre la faccia e accettiamo le critiche. Credo che, però, sarebbe bello sentire da lui se ha fatto una buona partita oppure no. Vorrei saperlo da lui perché ci sono state decisioni sbagliate. Questo anche dal primo tempo quando hanno cominciato a fare parecchi falli”.

“Siamo stati la squadra migliore in campo, ne sono sicuro. Chiunque ha guardato la partita senza essere tifoso di una delle due squadre lo dirà. Abbiamo combattuto, abbiamo spinto, abbiamo creato tantissime possibilità. Loro sono stati cinici in due momenti ed ecco perché sono i campioni del mondo. Ecco anche perché, infatti, sono i favoriti per vincere ancora”.