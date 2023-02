Maignan, il calvario è finito: torna con l'Atalanta

Il portiere del Milan dovrebbe riprendersi il posto da titolare: è assente da fine settembre per una lesione muscolare

19-02-2023 15:48

Si schiarisce il cielo in casa Milan. E l’infermeria si svuota. A cominciare dal portiere Mike Maignan, assente ormai da fine settembre per una lesione muscolare al polpaccio. Sembra aver ormai recuperato e si candida a tornare dal primo minuto fin dalla prossima uscita contro l’Atalanta. C’è da dire che, dopo alcune critiche, nelle ultime partite si è comportato molto bene anche Tatarusanu (i rossoneri arrivano da clean sheet tra campionato e Champions). Maignan, però, è un giocatore decisivo, come l’anno scorso per lo scudetto del Diavolo e nella prima parte di questa stagione.