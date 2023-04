Malagò loda Mourinho: “Presa di posizione netta, gesto importante e istruttivo”

Il numero uno del Coni è intervenuto ai margini del Premio Giornalistico dedicato a Piero Dardanello applaudendo la difesa di Mourinho nei confronti di Stankovic.

04-04-2023 00:16

È stata una gara difficile quella andata in scena tra Roma e Sampdoria dove i giallorossi si sono imposti per 3-0. L’episodio più spiacevole si è verificato al 7’ della ripresa quando alcuni tifosi della curva Sud hanno riservato al tecnico della doria dei cori razzisti.

“Il gesto di Mourinho a difesa del collega Stankovic non basterà a fermare il razzismo negli stadi ma certamente è un segno importante ed istruttivo, ora bisogna fare qualcosa in più sotto il profilo normativo e sanzionatorio” ha affermato Giovanni Malagò.

“Orgoglioso e fiero di essere zingaro” ha risposto per le rime l’allenatore serbo al termine della gara.