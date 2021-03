“Alex Schwazer è una persona innocente, questo è assolutamente un dato di fatto”. Queste le parole del presidente del Coni Giovanni Malagò, intervistato da “Le Iene”, la trasmissione in onda in prima serata su Italia 1. Per Malagò l’ordinanza del giudice di Bolzano “è estremamente chiara, non si può non tenerne conto”.

OMNISPORT | 16-03-2021 19:57