Malagò si gode i trionfi azzurri: "Primi in Europa per successi"

21-12-2022 17:20

Nel corso del Giro d’Onore della Federazione Ciclistica Italiana, il presidente del CONI, Giovanni Malagò, ha fatto il punto sull’anno dello sport italiano e sui vari successi.

Il numero uno del Comitato Olimpico Nazionale Italiano ha celebrato i successi e le affermazioni della varie federazioni: “Siamo secondi o terzi nel mondo come numero di vittorie e podi. Davanti ci sono USA e Cina che hanno qualche centinaio di milioni di persone più dell’Italia“.

E poi: “Come facciamo allora ad essere primi in Europa? Noi siamo capaci, abbiamo tecnici bravi, presidenti, società, comitati, volontari. Questo non è copiabile, all’estero diventano matti. Non capiscono come facciamo ad ottenere questi risultati non partendo dalla scuola“.