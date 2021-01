Maldini ha già l'acquisto per giugno, milanisti in festa

Dopo Mandzukic e Tomori per cullare il sogno scudetto fino alla fine, Paolo Maldini ha pronto un colpo anche per il Milan del futuro. Ne è certo Tancredi Palmeri, che su Tuttomercatoweb ha raccontato dell’accordo già raggiunto tra il dirigente rossonero e Otavio, 25enne trequartista brasiliano del Porto, esploso in questa stagione.

Maldini vuole Otavio

Il giocatore è in scadenza e non ha ancora firmato, ma secondo il giornalista Maldini sarebbe in netto vantaggio sulla concorrenza: “Il Milan è Maldini, e occhio all’acquisto per il prossimo anno!”, ha twittato Palmeri sul suo profilo.

Il Milan, dunque, sarebbe vicino ad anticipare molti altri top club europei per Otavio, trequartista nato in Brasile ma in possesso di passaporto portoghese. Il Porto lo acquistò nel settembre 2014 dall’Internacional, per poi girarlo in prestito al Vitoria Guimaraes e riprenderlo nel giugno 2016.

Da allora ha sempre militato nel club dei Dragoes, scalandone le gerarchie fino a diventarne un punto fermo nelle ultime due stagioni. Brevilineo e tecnico, può giocare in ogni posizione sulla trequarti, ma preferisce quella centrale. Non ha un gran feeling con il gol (17 in 142 presenze in Portogallo, 4 in 21 apparizioni in Champions), in compenso ha un ottimo istinto per l’assist: da quando è arrivato in Europa ne ha serviti 57 in tutte le competizioni.

I milanisti approvano

A Maldini piace e i milanisti si fidano del proprio dirigente, come dimostrano le reazioni alla notizia sui social. “Otavio è molto versatile e può giocare in più posizioni: trequartista, centrocampista e anche sulle ali: vendiamo Krunic e prendiamo lui”, scrive su Twitter Abdul.

“Otavio sarebbe una grande aggiunta a questa squadra”, gli fa eco Seun. “Come tipologia di gioco e idee del Milan, Otavio sarebbe il nome perfetto come parametro zero, anche per rapporto qualità\prezzo. Lo preferisco a Thauvin”, aggiunge Ferdinando citando un altro possibile acquisto del Milan.

