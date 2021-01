Mercato Milan: è fatta per il difensore, ora il quarto colpo

Prosegue spedita la campagna di rafforzamento del Milan nel mercato di gennaio. Dopo aver irrobustito il centrocampo con l’arrivo di Soualiho Meité dal Torino, e aver aggiunto fisicità ed esperienza all’attacco con l’ingaggio dello svincolato Mario Mandzukic, Paolo Maldini e Frederic Massara si apprestano a colmare la lacuna in difesa.

E’ infatti in arrivo da Londra Fikayo Tomori, il centrale canadese naturalizzato inglese, classe 1997, scelto dal Diavolo come rinforzo ideale per la batteria di centrali a disposizione di Stefano Pioli. Il Milan ha trovato l’intesa con il Chelsea sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato intorno ai 27 milioni di euro.

Già cercato dai rossoneri la scorsa estate, Tomori ha trovato poco spazio in questa stagione al Chelsea e vuole rilanciarsi in Italia: è atteso nelle prossime ore a Milano per le visite mediche e la firma del contratto.

Il Milan già progetta il quarto colpo di mercato, questa volta sulla fascia: secondo quanto riporta Sky, i rossoneri sono in contatto con il Barcellona per Junior Firpo, terzino sinistro in uscita dai blaugrana, scelto come vice Theo Hernandez. Maldini lo vuole con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto: proprio sulla cifra si sta discutendo in queste ore con il club catalano, che chiede oltre 20 milioni di euro.

I rossoneri godono di un rapporto preferenziale per Firpo: a seguire gli interessi del giocatore è l’agenzia di Sufi Abdelkader, il papà di Brahim Diaz.

OMNISPORT | 20-01-2021 08:51