Mercato Milan, parte la trattativa per il difensore: scelta la formula

La dirigenza del Milan ha per il momento accontentato al 50% Stefano Pioli sul mercato di gennaio.

Il tecnico emiliano ha ricevuto dalla società il centrocampista richiesto per aumentare il ventaglio di opzioni a disposizione nel reparto. Si tratta di Soualiho Meité, arrivato dal Torino con la formula del prestito con diritto di riscatto, ma adesso Paolo Maldini e Frederic Massara devono accelerare sul fronte difensore.

In verità il rinforzo per la terza linea sarebbe dovuto essere il primo nella gerarchia del mercato rossonero, ma l’infortunio subito da Mohamed Simakan ha spinto la società a non effettuare l’investimento programmato da 15-17 milioni per il pur promettente centrale dello Strasburgo, che rischia due mesi di stop per un problema alla cartilagine del ginocchio spuntato dopo la partita contro il Lens.

Da qui, al termine di una riflessione di qualche giorno, la decisione di rompere gli indugi nella trattativa con il Chelsea per Fikayo Tomori.

Il canadese di origini nigeriane, ma di passaporto inglese e quindi comunitario, è ufficialmente la seconda scelta in difesa per il Milan, soluzione preferita rispetto a quella del vecchio obiettivo Ozan Kabak, turco dello Schalke 04, il cui acquisto avrebbe però richiesto un importante esborso economico.

Tomori può invece arrivare con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il Chelsea non vuole perdere il controllo sul cartellino del giocatore, molto stimato dal tecnico Frank Lampard, e per questo ha sparato alto nella richiesta per il riscatto, proponendo una cifra tra i 27 e i 30 milioni.

Tanti per il Milan, che pensa però all’immediato, così l’ostacolo maggiore, seppur risolvibile, sembra essere quello dell’intesa sull’ammontare del prestito oneroso: i rossoneri offrono un milione, i Blues ne chiedono tre.

La capolista della Serie A ha fretta di concludere. Il contatto decisivo è atteso per l’inizio di settimana prossima.



OMNISPORT | 16-01-2021 11:47