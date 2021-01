Mercato Milan, un infortunio stravolge i piani: Maldini cambia tutto

L’infortunio di Mohamed Simakan stravolge i piani di mercato del Milan. Il problema al ginocchio del difensore dello Straburgo, su cui si vociferava già nella giornata di lunedì, è più grave del previsto: il centrale francese dovrà essere operato e starà fuori almeno due mesi.

“A seguito di un infortunio rimediato durante la partita contro l’RC Lens, Mohamed Simakan ha effettuato gli esami lunedì. Dovrebbe sottoporsi a un’artroscopia che lo terrà lontano dal campo per circa due mesi”, è la nota del club francese.

Il ko prende decisamente in controtempo gli uomini di mercato del Milan Paolo Maldini e Frederic Massara, che già pregustavano l’arrivo a gennaio del centrale transalpino: l’accordo con il giocatore era stato trovato da tempo, superata anche la concorrenza del Lipsia.

L’imprevisto cambia così le strategie di gennaio del Diavolo, che sarà con ogni probabilità costretto a cercare un’alternativa per la difesa, oppure puntare nonostante tutto sul classe 2000, che non rientrerà però in campo prima di metà marzo e difficilmente sarà a disposizione di Pioli prima di aprile.

Incominciano a filtrare le indiscrezioni sulle possibili alternative: un nome è quello di Fikayo Tomori, 23enne del Chelsea, cercato anche dal Newcastle. L’altra opzione è Ozan Kabak dello Schalke 04, anche lui classe 2000 e anche lui da tempo nelle mire del Diavolo. Il costo dovrà però essere molto più basso rispetto a quello prospettato dalla clausola rescissoria, 45 milioni di euro: i rossoneri sperano in un forte sconto.

OMNISPORT | 12-01-2021 15:14