Milan: in serie A l'alternativa a Simakan, tifosi spaccati

Mohamed Simakan, giovane centrale dello Strasburgo, resta il primo nome sulla lista dei rinforzi per la difesa del Milan. Tuttavia arrivare al talento francese non sarà facilissimo per Paolo Maldini, che segue il giocatore da mesi. Ecco perché il massimo dirigente rossonero sta lavorando ad altre piste e costruendo alternative possibili nel caso in cui l’affare con lo Strasburgo non dovesse andare in porto.

Doppia operazione con il Torino

Secondo Tuttosport, il dirigente del Milan avrebbe aperto un dialogo con il Torino per una doppia operazione che permetterebbe ai rossoneri di sistemare sia difesa che centrocampo. L’idea principale è quella di uno scambio tra il rossonero Krunic e il granata Meitè, soluzione che permetterebbe a Pioli di avere in organico il vice-Kessie che manca, ma accanto a questa trattativa si potrebbe aggiungere l’ingaggio di Nicolas Nkoulou, difensore in scadenza che non ha intenzione di rinnovare con il Toro.

Il Milan potrebbe acquistare il difensore per una cifra piuttosto bassa e così risparmiare risorse per risolvere l’altro grande problema del mercato di gennaio: il vice-Ibrahimovic.

I tifosi si dividono sul difensore

L’idea Nkoulou, però, divide i tifosi rossoneri. “Questa estate non abbiamo comprato nessuno e ora prendiamo giocatori dall’ultima in classifica? Spero che Elliott venda il prima possibile!”, il commento negativo di Simone. “Ma di costa stiamo parlando!”, aggiunge Diego.

“Non mi convincono molto questi scambi…”, il commento di Maurizio. Ma altri tifosi aprono all’arrivo di Nkoulou. “Ricordatevi che anche Bennacer è stato preso da una squadra retrocessa in serie B!! Date fiducia alla società!!! non cerchiamo di criticare sempre!!! forza Milan!”, scrive Simone C.

“Questo sarebbe un grande acquisto no Simakan”, commenta ACM preferendo il granata al giocatore dello Strasburgo. Fabrizio, invece, approverebbe solo lo scambio con Krunic: “Meité come vice Kessie va bene, ma per il difensore bisogna puntare su Simakan”.

