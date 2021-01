Mercato Milan, pista italiana per il vice Ibrahimovic

Scollinata la breve pausa natalizia in casa Milan è tutto pronto per la ripartenza dopo una seconda parta del 2020 da record. I rossoneri hanno chiuso in testa l’anno solare e puntano al titolo d’inverno, anche se l’Inter di Antonio Conte è vicina e minacciosa.

Per la squadra di Pioli sarà un gennaio intenso con le partite contro Juventus e Atalanta che rappresenteranno test decisivi per testare le ambizioni di Zlatan Ibrahimovic e compagni. Proprio il rientro dello svedese, fuori da fine novembre per infortunio, sarà la buona notizia d’inizio 2022 per i tifosi, che insieme al tecnico si aspettano tuttavia anche buone notizie dal mercato.

Gli obiettivi sono chiari: un difensore centrale per completare l’organico e un centravanti a cui dare l’ingrato compito di fare da vice Ibra. A quel punto la rosa sarà competitiva quantomeno per centrare l’obiettivo minimo della stagione, il ritorno in Champions League.

Ebbene entrambi i profili potrebbero arrivare dal campionato francese. Se infatti per la retroguardia si registrano passi avanti importanti per Mohamed Simakan dello Strasburgo, già trattato a settembre, per l’attacco, secondo quanto rivelato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, i dirigenti del Milan sono pronti a valutare una suggestiva pista italiana che conduce a Pietro Pellegri.

Il talento classe ’99 scuola Genoa è in forza al Monaco, ma la sua esperienza nel Principato è stata segnata da troppi infortuni. Tornato al gol lo scorso dopo un digiuno di quasi due anni, Pellegri potrebbe essere ceduto nella finestra di mercato di gennaio in modo da avere più minutaggio. Il Milan è pronto a chiedere informazioni e benché in rossonero il ragazzo non avrebbe certo un posto da titolare la soluzione affascina tanto l’entourage del giocatore, quanto il Monaco, disposto anche a concedere un prestito con diritto di riscatto per stimolare il Milan ed evitare così di disperdere l’investimento da 30 milioni effettuato nel gennaio 2018.

Su Pellegri è però forte anche il Bologna, a caccia di un centravanti di ruolo. In rossoblù l’ex Genoa potrebbe avere più spazio, ma il Milan può giocarsi le proprie carte e sfruttare anche la vetrina dell’Europa League nella quale Pellegri potrebbe trovare continuità proprio per far rifiatare Ibrahimovic, pronto a tornare in campo dopo una prima parte di campionato a suon di gol, ma ancora a secco di reti in Europa.

OMNISPORT | 02-01-2021 08:22