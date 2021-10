Malinovskyi: "Sbagliato parlare ora di scudetto"

Il trequartista dell’Atalanta Ruslan Malinovskyi in un’intervista ai microfoni de L’Eco di Bergamo ha parlato degli obiettivi nerazzurri in questa stagione, e in particolare della possibile rincorsa allo scudetto da parte degli orobici: “Non ci pensiamo: sarebbe sbagliato parlare ora di scudetto, il nostro obiettivo è vincere ogni singola partita”.

“Inter e Juve hanno perso Lukaku e Ronaldo, è vero, ma il campionato è più difficile dell’anno scorso”, ha spiegato il nerazzurro.

