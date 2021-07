Malore in campo per El-Khouma Babacar: sospetto spasmo cardiaco

Malore nel corso di un allenamento per El-Khouma Babacar, ex attaccante della Fiorentina e ora in forza all’Aytemiz Alanyaspor. Il calciatore senegalese classe 1993 è stato subito condotto in ospedale per altri accertamenti che verranno effettuati nel corso della giornata di oggi.

Non si conosce ancora con esattezza l’entità e la gravità del malore, ma secondo i primi esami si tratterebbe di uno spasmo cardiaco, problema che comprometterebbe sicuramente l’inizio della stagione agonistica del calciatore. Uno spasmo cardiaco è un problema che causa un’improvvisa e innaturale contrazione della parete muscolare che avvolge i vasi coronarici. Il tutto porta ad una istantanea riduzione di flusso di sangue, come se ci fosse un’occlusione e senza ossigenare a dovere il cuore.

Babacar, al momento dell’episodio, si stava allenando assieme ai suoi compagni in attesa dell’inizio della nuova stagione in Turchia. In Italia ha vestito moltissime maglie fin da giovanissimo, giocando con Padova, Modena, Lecce e Sassuolo. L’esperienza più importante, però, è stata quella con la maglia della Fiorentina, squadra con la quale ha collezionato 99 presenze: 23 nella prima esperienza e 76 nella seconda segnando 27 gol in totale.

Attualmente il giocatore non sembra essere in pericolo di vita, e questa è già una bella notizia per tutti. Attraverso il proprio profilo Instagram, l’attaccante ha rassicurato e aggiornato i propri tifosi sulle sue condizioni:

“Volevo tranquillizzare tutti i miei famigliari, amici e tifosi perché sto bene. Ringrazio tutti per l’affetto dimostrato

OMNISPORT | 08-07-2021 14:05