Man City, Guardiola: "Penso che Bernardo Silva alla fine rimarrà qui"

20-06-2022 19:26

Il tecnico del Manchester City Pep Guardiola è sicuro che Bernardo Silva rimarrà nel club, anche se ha promesso di non trattenere nessun giocatore contro la sua volontà.

Il portoghese Silva è stato fortemente collegato a un trasferimento al Barcellona dopo cinque anni di permanenza all’Etihad Stadium, con Xavi desideroso di ingaggiare il 27enne.

Si dice che Silva abbia espresso chiaramente la sua volontà di lasciare il City l’anno scorso, ma l’ex playmaker del Monaco è rimasto e ha giocato un ruolo chiave nella squadra di Guardiola, che ha vinto la Premier League per la quarta volta in cinque stagioni.

Tuttavia, Guardiola ha gettato acqua sul fuoco sulle ipotesi di trasferimento di Silva prima dell’inizio della stagione 2022-23, parlando dopo l’annuncio dell’amichevole pre-stagionale del City contro il suo ex club del Barcellona.

“Credo che Bernardo Silva resterà con noi, questa è la mia sensazione ad oggi”, ha detto in conferenza stampa. “Non sappiamo cosa succederà nella finestra di trasferimento e abbiamo sempre detto che vogliamo giocatori che vogliano stare nel nostro club. Ma apprezziamo molto Bernardo e contiamo su di lui per la prossima stagione”.

Il City ha già acquistato Erling Haaland in questa finestra di mercato, e si dice che voglia ingaggiare anche il terzino sinistro del Brighton and Hove Albion Marc Cucurella e il centrocampista del Leeds United Kalvin Phillips.

Al contrario, Raheem Sterling e Gabriel Jesus sarebbero entrambi interessati a partire, con Chelsea e Arsenal in testa.

La partita tra il City e il Barca si terrà il 24 agosto in una gara di beneficenza per raccogliere fondi per la sensibilizzazione sulla Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) ed è in onore dell’ex giocatore e assistente allenatore del Barcellona Juan Carlos Unzue.

La partita si svolgerà tra le partite di Premier League del City contro il Newcastle United e il Crystal Palace.

