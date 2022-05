Man United, Rangnick: "Meglio per me e per il club che io me ne vada"

30-05-2022 13:36

Ralf Rangnick ha dichiarato che lui e il Manchester United hanno concordato che era nell’interesse di entrambe le parti che non assumesse un ruolo di consulenza con il club. Domenica i Red Devils hanno annunciato che Rangnick non sarebbe rimasto all’Old Trafford, neanche col ruolo inizialmente previsto di consulente.

Rangnick era stato nominato manager ad interim dopo che Ole Gunnar Solskjaer era stato licenziato dal club di Premier League lo scorso novembre.

Il tedesco avrebbe dovuto assumere un incarico di consulenza con lo United, ma sembrava improbabile che sarebbe rimasto dopo essere stato nominato allenatore dell’Austria il mese scorso.

Con la nomina di Erik ten Hag a manager dello United, il breve periodo di Rangnick in Inghilterra è finito.

Rangnick ha dichiarato in conferenza stampa: “Dopo l’ultima partita contro il Crystal Palace, una settimana fa, ho avuto alcuni colloqui con i responsabili del Manchester United, con il consiglio di amministrazione con cui sono stato in stretto contatto in precedenza.

“Negli ultimi giorni siamo giunti alla conclusione che per il Manchester United, ma soprattutto per me, sarebbe stato meglio se mi fossi concentrato sul mio compito di allenatore della nazionale austriaca.

“Quindi abbiamo deciso di risolvere reciprocamente questo contratto come loro consulente, per non farlo diventare valido”.