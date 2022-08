Man. United: Ten Hag toglie Cristiano Ronaldo dal mercato

31-08-2022 15:47

Dopo innumerevoli ipotesi e suggestioni di mercato, Cristiano Ronaldo, quasi sicuramente rimarrà a Manchester, sponda United ovviamente.

Niente Liga, niente Bundesliga, no anche ad un ritorno in Portogallo, ne tanto meno in Serie A. CR7 rimane in Premier, per buona pace della sua voglia disputare la prossima Champions League. A confermarlo, anche il tecnico dei Red Devils Erik ten Hag, che ai microfoni di Sky Sports UK ha dichiarato: “Cristiano fa ancora parte dei nostri piani”.

Il tecnico olandese del Manchester United ha proseguito: “Ci servono giocatori di grandissima qualità, nel numero più alto possibile per poter coprire più ruoli nelle tantissime partite che ci troveremo a disputare in questa stagione. E Cristiano Ronaldo è ovviamente uno di questi”. Tutto questo, l’indomani dell’ennesimo rifiuto a CR7, questa volta proveniente dal club che lo ha cresciuto, lo Sporting Lisbona.

