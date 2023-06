Il belga è uscito anzitempo per infortunio durante la finale di Champions League.

11-06-2023 17:54

La finale di Champions League è stata quasi perfetta per il Manchester City: primo trionfo della competizione continentale più importante e Treble conquistato grazie anche alle vittorie del campionato e della FA Cup.

Perché allora quasi perfetta? Per l’infortunio di De Bruyne, che è dovuto uscire anzitempo come nella finale del 2021: il belga rischia tre mesi di stop per una possibile rottura del tendine del ginocchio.