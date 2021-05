Manchester City, Guardiola nominato Manager of the Year

La quarta Carabao Cup consecutiva, il titolo in Premier League ottenuto con 12 punti di vantaggio sui rivali cittadini dello United, la finale di Champions League ancora da disputare: agli ordini di Guardiola, il Manchester City ha davvero impressionato disputando quella che potrebbe essere la miglior stagione di sempre della sua storia.

I meriti di questi risultati vanno ovviamente distribuiti tra campo e panchina ma è indubitabile che, durante l’anno, la mano e le disposizioni del tecnico catalano abbiano giocato un ruolo fondamentale nei successi dei Citizens.

Proprio a riconoscimento del lavoro fatto, il nativo di Santpedor è stato nominato Manager of the Year, una soddisfazione personale che l’ex allenatore blaugrana ha voluto condividere con giocatori e staff.

“Sono felice di aver vinto questo premio per la seconda volta, ma è possibile solo se sei circondato dai migliori professionisti. I miei giocatori sono stati fantastici: la loro dedizione e professionalità non sono mai mancate, neppure in questa che è stata la stagione più difficile che abbiamo vissuto.

“Anche il mio staff merita tutti gli elogi. Sono così fortunato ad avere una squadra di persone che dà tutto, ogni singolo giorno, per assicurarsi che il Manchester City sia al top. Questo premio è dedicato e condiviso con loro” ha detto Guardiola commentando la nomina ricevuta.

