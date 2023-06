Manchester City, le cessioni dopo il trionfo: lasceranno sette giocatori

Seconde linee o esuberi in prestito

12-06-2023 22:41

Il Manchester City ha archiviato la vittoria della Champions League, che gli è valso il Triplete dopo il Campionato e la FA Cup. Secondo l’Equipe, ben sette giocatori saranno pronti a lasciare la squadra inglese per andare a giocare altrove. Alcuni hanno giocato un ruolo secondario in stagione, come i difensori spagnoli Aymeric Laporte (29 anni) e Sergio Gomez (22) o il centrocampista Kalvin Phillips (27). Appare quasi certo di ripartire pure Joao Cancelo (29), di rientro dal prestito al Bayern Monaco. Sul piede di partenza anche tre protagonisti del calibro di Ilkay Gundogan (32, in scadenza di contratto), Bernardo Silva (28) e Riyad Mahrez (32).