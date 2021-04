Manchester City: ufficiale l'acquisto di Kayky

Colpo in prospettiva per il City che si è ufficialmente aggiudicato quello che da molti è considerato uno dei più grandi talenti espressi negli ultimi tempo dal calcio brasiliano: Kayky da Silva Chagas .

A comunicare il trovato accordo con il Fluminense è stato lo stesso club inglese attraverso il suo profilo Twitter . “Siamo lieti di confermare di aver raggiunto un accordo con il Fluminense per la futura cessione di Kayky. Il giovane attaccante resterà al Fluminense fino al termine della stagione”.

Nato l’11 giugno 2003, Kayky è un attaccante le cui abilità migliori sono velocità e tecnica. Mancino naturale, agisce solitamente da esterno alto a destra per poi convergere verso il centro.

Autore di due goal in 367’ giocati in campionato, in Brasile è stato da molti paragonato a Neymar per la sua straordinaria abilità nel dribbling. La trattativa dovrebbe essere stata chiusa sulla base di 10 milioni per l’80% del cartellino più altri sei di bonus.

OMNISPORT | 23-04-2021 16:43