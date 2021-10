Manchester United-Atalanta, le formazioni ufficiali

20-10-2021 20:44

FORMAZIONI UFFICIALI MANCHESTER UNITED-ATALANTA

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; Greenwood, Bruno Fernandes, Rashford; Cristiano Ronaldo. All. Solskjaer

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; De Roon, Demiral, Palomino; Zappacosta, Koopmeiners, Freuler, Maehle; Pasalic; Ilicic, Muriel. All. Gasperini

Gara storica, l’ennesima, per l’Atalanta che in Champions League fa tappa a Old Trafford e sfida, per la prima volta in assoluto, il Manchester United, un club che ha scritto pagine indelebili della storia del calcio.

I Red Devils attuali, però, sono un ricordo sbiadito di quel che erano diversi anni fa: in Premier League faticano molto, mentre l’ultima vittoria della squadra di Ole Gunnar Solskjaer risale all’ultimo turno di Champions, contro il Villarreal, in extremis, grazie a una conclusione ravvicinata di Cristiano Ronaldo.

La Dea, invece, si presenta a Old Trafford da prima del girone dopo aver pareggiato contro il Villarreal all’esordio e vinto al Gewiss Stadium contro lo Young Boys grazie alla rete di Matteo Pessina.

Solskjaer conferma il suo 4-2-3-1 con De Gea tra i pali e con Wan Bissaka, molto criticato e reduce da una prestazione negativa contro il Leicester, Lindelof, Maguire e Shaw in difesa.

A centrocampo spazio per McTominay e Fred, dietro a Greenwood, Bruno Fernandes e Rashford, che agiranno sulla trequarti. La punta sarà Cristiano Ronaldo. Solo panchina per Paul Pogba.

Gian Piero Gasperini “reinventa” la sua Atalanta: in porta va Musso, in difesa, invece, visti gli indisponibili, insieme a Demiral e Palomino gioca Marten De Roon, a centrodestra. Ruolo sostanzialmente inedito per l’olandese.

A centrocampo Zappacosta e Maehle sono gli esterni, con Koopmeiners e Freuler centrali, mentre Pasalic ricopre il ruolo di rifinitore dietro alla coppia Ilicic-Muriel. Altra esclusione per Zapata.

