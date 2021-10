Manchester United, Cristiano Ronaldo sostiene ancora Solskjaer

28-10-2021 13:52

Dopo la manita dell’Old Trafford subita dal Liverpool, il tecnico norvegese Ole Gunnar Solskjaer è più a rischio che mai. Al momento, gli è stata confermata la fiducia almeno fino alla gara del weekend contro il Tottenham di Espirito Santo, ma difficile l’avventura di Baby Face duri ancora molto in caso di risultato negativo. La dirigenza spinge per un cambio di rotta immediato per non buttare all’aria tutti gli obiettivi stagionali.

Anche il rapporto con i giocatori non è dei migliori, come per esempio quello con Paul Pogba, ma Solskjaer ha un grande alleato dalla sua parte, ovvero Cristiano Ronaldo.

Secondo quanto riferisce il ‘Manchester Evening News’, CR7 si sarebbe schierato dalla parte di Solkjaer o almeno avrebbe chiesto alla squadra di remare compatta in un’unica direzione. La richiesta dell’attaccante portoghese ai compagni è quella di sostenere Solskjaer fino a quando sarà il tecnico del Manchester United.

OMNISPORT