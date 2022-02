Manchester United, Rangnick: "United-Leeds importante? Non lo sapevo"

19-02-2022 21:53

Il tecnico del Manchester United, parlando in conferenza stampa alla vigilia della partita col Leeds United, fa una gaffe tremenda sottovalutando l’importanza che riveste per i tifosi l’Oltremanica questa partita. United e Leeds hanno una rivalità di lunga data, una cosa davvero seria per i tifosi. Queste le parole di Rangnick, che di certo non si aiuta a farsi volere bene dai suoi nuovi tifosi:

“Non lo sapevo fino a una settimana fa, poi uno dei miei colleghi mi ha spiegato l’importanza della gara. Ho disputato un bel po’ di derby in Germania, la nostra squadra ha tanta esperienza. So che è la prima volta dopo tanto tempo che giochiamo davanti al pubblico di Elland Road, non vediamo l’ora di scendere in campo”.

OMNISPORT