Mancini bacchetta la giovane Italia: "Bravi, ma sciuponi"

11-06-2022 23:06

La nuova Italia supera anche l’esame Inghilterra, tornando da Wolverhampton con uno 0-0 che sta stretto agli Azzurri per gioco espresso e occasioni create.

La temuta prima trasferta del girone di Nations League è andata bene, anche meglio del previsto, ma più che la classifica del girone a far ben sperare sono i primi passi di un gruppo giovane e con poca esperienza internazionale, ma con tanta personalità.

Intervenuto ai microfoni di Rai Sport al termine della partita, tuttavia, il ct Roberto Mancini non è parso completamente soddisfatto, proprio per le occasioni non sfruttate, in particolare nel primo tempo: “Siamo stati bravi, abbiamo fatto una bella figura, ma le occasioni le dobbiamo sfruttare: ne abbiamo avute tre nitide nel primo tempo e non dovevamo sbagliarle.

“Dobbiamo migliorare molto ma la strada è quella giusta, anche se a volte sbagliamo passaggi in uscita perché siamo troppo approssimativi, ma fa parte del percorso di crescita” ha concluso Mancini.