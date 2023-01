Mancini, De Giorgi, Campagna e Pozzecco: al Coni va in scena “Allenare l’Azzurro”

23-01-2023 22:26

Un incontro speciale che per la prima volta ha visto a confronto quattro tecnici azzurri di quattro discipline diverse.

Roberto Mancini (ct della nazionale di calcio), Sandro Campagna (ct della nazionale di pallanuoto), Ferdinando De Giorgi (ct della nazionale di pallavolo) e Gianmarco Pozzecco (ct della nazionale di basket) si sono ritrovati per raccontare le loro esperienze nel corso dell’evento “Allenare l’Azzurro” appositamente ideato per dare spazio alle realtà tricolore.

Presenti, oltre i già tecnici, il presidente della Federcalcio Gravina, il presidente del Coni Malagò ed il ministro dello Sport Abodi: “Il valore della maglia azzurra è fondamentale ed i valori devono precedere i risultati, questi tecnici sono un esempio per i più piccoli ma anche la dimostrazione che una medaglia conta tanto quanto il consolidamento dello sport nel mondo della scuola, dobbiamo riscoprire i valori della magli azzurra e promuoverli e poi più che vincere, convincere”.

Tanti gli argomenti affrontanti soprattutto quello dei giovani sul quale i quattro tecnici concordano: “A 18 anni possono giocare ad alti livelli, bisogna prepararli a questo, non sono un rischio ma un’opportunità”.