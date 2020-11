Mancini non ne indovina una, anche le convocazioni nel mirino

Che non sia un momento facile per Roberto Mancini si sa. Il ct è risultato positivo al Covid e non sarà in panchina sicuramente per la prima gara dell’Italia contro l’Estonia, sperando che successivi tamponi possano dare esito negativo e consentirgli di tornare a guidare la Nazionale, che intanto sarà affidata ad Alberigo Evani. Ancora non si è spento l’eco delle polemiche per l’improvvida vignetta “negazionista” pubblicata sul suo profilo Instagram prima che la malattia colpisse anche lui, che sono arrivate nuove critiche nei suoi confronti.

Mancini ha convocato 41 giocatori per le gare della Nazionale

Nel mirino dei tifosi la lista extralarge di giocatori convocati in azzurro: 41, un record assoluto. Un rischio eccessivo secondo tantissimi fan che si chiedono il perché di questa scelta in tempi di pandemia.

Per i tifosi inspiegabili alcune scelte del ct

Mancini viene criticato su social anche per le scelte. Tantissimi utenti non capiscono il perché della convocazione di Bernardeschi, ad esempio: “sembra francamente un giocatore abbastanza perso” o anche: “Mi sembra abbastanza evidente abbia perso del tutto fiducia ed entusiasmo. In questo momento gli viene difficile anche fare un passaggio a mezzo metro” oppure: “se convocate Bernardeschi posso venire pure io!!”.

C’è chi dice: “Bernardeschi … e quali sarebbero i suoi meriti sportivi??? Ecco xchè questa nazionale e nazione sono allo sfascio” e chi avrebbe visto altri al suo posto: “Il vero problema è che non c’è Politano” e ancora: “Bernardeschi il più scarso che neanche la Juve impiega se non a sprazzi e non Politano che è già al top? Ma sono cosa da pazzi!”.

Per gli interisti assurdo non chiamare Bastoni

In tanti lamentano altre assenze: “41 giocatori convocati e Bastoni, il miglior difensore centrale italiano, ancora non viene chiamato?” mentre si scatena l’ironia sul numero dei convocati: “No ma chiamatene un’altra dozzina, che siamo solo nel picco mondiale di una pandemia, meglio muoversi in giro per fuggire dal virus! Il bus da 53 riempiamolo tutto come si deve!” o anche: “Tra poco convocava anche Nicola Berti e il principe Giannini” oppure: “41 convocati, per me si prepara al 5-5-5 di Oronzo Canà” e infine: “Non è una selezione ma un pellegrinaggio…”.

SPORTEVAI | 08-11-2020 10:13