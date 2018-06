Mancini: "Sogno Qatar 2022"

Roberto Mancini in un’intervista a GQ ha confessato il suo sogno: “Poter portare gli Azzurri ai Mondiali: “Bearzot non mi chiamò nel 1986 perché non chiesi scusa, Sacchi mi lasciò fuori nel 1994 perché non tornai sulla decisione di autoescludermi e nel 1990 Vicini mi convocò ma senza mai schierarm.i Non ho giocato un minuto di un Mondiale e la trovo un’assurdità anche se in buona parte la colpa è mia”.

“Ora penso a qualificarmi per l’Europeo e poi a disputarlo alla grande Ma confesso che l’idea del Mondiale già mi frulla in testa”.

Tra i giocatori su cui pensa di ricostruire ci sono Federico Chiesa e Mario Balotelli: “Considerato che la Nazionale è destinata a perdere lo zoccolo duro che ci ha tenuto a galla fino al flop con la Svezia, ho bisogno – afferma Mancini – di nuovi leader. Mario ha l’età e la credibilità tecnica per farlo, e per fortuna non è l’unico”.

