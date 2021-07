Mannion: “E’ un’emozione incredibile, più grande di quanto mi aspettassi”

Dopo 17 anni l’Italbasket torna alle Olimpiadi. Ieri sera infatti, l’Italia ha battuto la Serbia a Belgrado strappando il pass per Tokyo.

Tra i protagonisti assoluti del successo azzurro c’è il giovanissimo Nico Mannion, point guard dei Golden State Warriors. Il figlio d’arte, contro Teodosic e compagni, ha giocato una partita incredibile e si è comportato da autentico leader della selezione azzurra, segnando ben 24 punti.

Queste le dichiarazioni rilasciate da Mannion a Sportando dopo la partita: “Sto provando un’emozione incredibile, ben più grande di quanto pensassi. Abbiamo ricevuto un supporto incredibile dall’Italia, quando ho visto mia mamma piangere in tribuna ho provato qualcosa di indescrivibile. Non sapevo, prima che me lo dicessero, che l’Italia non andava alle Olimpiadi dal 2004.

Ora dobbiamo lavorare sempre più duro per riuscire a fare bene anche ai Giochi“.

Nonostante la giovane età, Nico, che quest’anno ha avuto l’opportunità di scendere in campo al fianco di un certo Steph Curry, sembra essere già pronto per calcare certi palcoscenici.

OMNISPORT | 05-07-2021 09:22