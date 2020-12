Maradona, Dalma non tollera più il gioco di Morla e contrattacca

C’è in questa cronaca di una lotta intestina annunciata, spazio anche per quelle parole scritte e pubblicate da Dalma Maradona su Instagram stories, eletto a mezzo di comunicazione ufficiale e prediletto in un’aspra battaglia legale che si andrà consumando per l’eredità lasciata da Diego Armando Maradona, il più grande di sempre scomparso il 25 novembre scorso.

Dalma Maradona: parole dure contro Morla

Il dolore, immenso e perenne, vissuto da Dalma è stato affidato a delle parole dense di strazio, quando all’indomani della sua partecipazione all’omaggio del Boca alla Bombonera, la primogenita di Diego e dell’ex moglie, Claudia Villafane, ha misurato l’amore, la devozione che l’Argentina nutre nei riguardi di Diego, che era anche suo padre. Quel papà che, nella sua visione delle cose, sta difendendo dall’opera di Matias Morla, l’avvocato di fiducia di Maradona, che lo ha seguito negli ultimi anni e lo ha guidato in scelte commerciali rilevanti.

A 48 ore dal primo duro attacco social in cui la primogenita del Diez dava a Morla del “vigliacco e della m…a”, adesso il titolare dei suoi diritti d’immagine e di 54 marchi registrati a suo nome, come riportato qui, viene definito con un epiteto netto da parte di Dalma. Quanto asserito con convinzione dalla figlia di Maradona scaturisce dall’aver filtrato a stampa e tv – a suo dire – vecchi audio e video del padre con lo scopo di rendere pubblico il rapporto tra il fuoriclasse argentino e le figlie. Un rapporto fatto anche di offese, liti e incomprensioni reciproche.

Le accuse di Dalma a Morla, l’avvocato di Diego Armando Maradona

“Mi hanno chiamato amici giornalisti per rivelarmi che Matias continua a mandargli vecchi audio di mio papà. Se fosse davvero stato suo amico, smetterebbe di esporlo in questo modo. Sei un topo immondo”, ha scritto la figlia del Diez. “La tua giustizia sarà sociale. Continua pure a inviare audio, chiedi il sostegno e la difesa dei miserabili come te. Tutti sanno come sono andate le cose. Piuttosto mettici la faccia e rispondimi, codardo. Ma io non mi fermerò”, ha infine minacciato Dalma, ancora furiosa per l’audio diffuso tre giorni fa durante il quale Maradona spiegava le ragioni degli attriti con la figlia e il motivo per il quale non sarebbe andato al suo matrimonio (come poi fece).

La replica di Morla alle affermazioni di Dalma Maradona

Dalma si è scagliata contro un giornalismo a suo dire colpevole, reo di aver concesso spazi e credibilità a “insinuazioni e alle spazzatura sparsa da Morla”. Il legale non ha replicato al contenuto impulsivo sui social della primogenita del Pibe de Oro, preferendo ricordare il loro legame: “Ovunque tu sia, amato Diego, spero solo che che tua sia felice e in pace”, ha scritto.

In attesa di comprendere che ne è stato di quel talento leggendario e amatissimo, perché sia morto così, abbandonato e solo in una dimora improvvisata e senza la dovuta assistenza, che ne sarà dei suoi beni (circa 50 milioni di dollari in lascito, secondo le ultime valutazioni riportate dal Clarin) e che rimane di un uomo generoso, ma fragile.

VIRGILIO SPORT | 09-12-2020 11:26