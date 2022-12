Maratoneta Brozovic: timbra un nuovo record battendo se stesso

07-12-2022 09:55

Marcelo Brozovic mette in bacheca un nuovo record e lo fa grazie alle super prestazione messa in campo negli ottavi di finale contro il Giappone.

Il centrocampista croato è il giocatore che ha corso più di tutti, ben 16.7 km in 120 minuti. Si tratta di un nuovo record perché nessuno come lui aveva corso tanto in una partita di un mondiale. O meglio, lui sì: il primato precedente, infatti, risale alla semifinale di Russia 2018 quando la Croazia si trovò di fronte l’Inghilterra e proprio l’atleta dell’Inter aveva stoppato il conteggio a 16.3 km.

Ma non è tutto perché se si sommano le distanze fatte nel corso delle tre partite del girone ecco che Brozovic può contare 39.6 km fatti, nessuno come lui, aggiunti alla sfida con il Giappone fanno 56.3 km, più di una maratona. Ed intanto il ct Zlatko e Simone Inzaghi si fregano le mani.