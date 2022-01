Marc Marquez, altro step: in pista con la Honda RC213V-S

16-01-2022 14:04

Marc Marquez torna in pista: il pilota catalano, fermo da ottobre dopo che è stato costretto a saltare le ultime gare della stagione di Motogp a causa della diplopia, ha girato sul tracciato di Portimao in sella alla Honda RC213V-S.

L’otto volte campione del mondo, che già alcuni giorni fa si era allenato su una moto da cross, vuole testare il suo fisico e la sua vista per capire se sarà pronto per i test prestagionali di MotoGp a Sepang e in Indonesia.

Marquez oltre agli occhi valuterà anche le condizioni del braccio destro, il suo punto debole dall’incidente di Jerez di luglio 2020. I test di Sepang sono in programma il 5-6 febbraio, mentre a Mandalika la MotoGp girerà dall’11 al 13. Il via libera definitivo arriverà in ogni caso dai medici.

