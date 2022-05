Marc Marquez: "Non ho nessun obbligo di vincere"

19-05-2022 08:26

Il centauro della Honda Marc Marquez a Dazn Spagna ha ribadito il suo attaccamento alla scuderia giapponese nonostante gli ultimi anni difficili: “Perché dovrei lasciarla? Ho fatto otto anni fantastici, e due negativi, è la squadra della mia vita. Non ho la motivazione di mettermi alla prova con altri costruttori, ma quella di lottare per il titolo, e sempre con questo team”.

L’avvio di Mondiale è stato negativo, l’otto volte campione del mondo è alle prese sia con i problemi fisici, sia di feeling con la nuova moto: “Ora prendo i weekend come un divertimento. Non sento nessun obbligo di andare in pista e vincere. Se faccio il quarto posto, va bene, se faccio quinto, va bene, se faccio sesto uguale. La vittoria prima o poi arriverà, si spera. Adesso devo guidare con uno stile diverso, che mi piace meno… ma a volte quello che non ci piace funziona”.

