Marc Marquez sempre più deluso: "Molto lontani dalla Ducati"

Il centauro della Honda non è soddisfatto dopo le prove di Portimao

11-03-2023 20:39

Gli aggiornamenti della Honda per Portimao non hanno soddisfatto Marc Marquez, che dopo la prima giornata di test sul circuito portoghese traccia un bilancio negativo: “In mattinata non è stato così male. iamo partiti dal setup di base e poi nel pomeriggio abbiamo provato tante cose grosse che mi hanno portato un po’ fuori strada. Domani smetteremo di provare grandi concetti e lavoreremo con ciò che abbiamo per trarne il meglio”, sono le parole ripotate da Corsedimoto.

“Rispetto a Ducati siamo molto indietro – ha sottolineato Marquez. Ma alle loro spalle c’è un groppo folto dal quale non siamo distanti. Dalla Ducati al momento perdiamo circa mezzo secondo al giro”. Un divario che il catalano spera di ridurre nei prossimi giorni, prima dell’inizio del Motomondiale.

I test hanno visto primeggiare la Ducati, con Pecco Bagnaia che ha chiuso davanti a Luca Marini. Terza l’Aprilia con Maverick Vinales, quindi un altro ducatista, Alex Marquez.