Marcel Hirscher e Henrik Kristoffersen faranno "squadra" assieme

04-06-2022 12:22

La loro è stata una rivalità che ha caratterizzato le gare tecniche del Circo Bianco nella seconda metà degli anni dieci, ma tra i due nel corso del tempo è anche nata una grande amicizia. Ebbene, dalla prossima stagione Henrik Kristoffersen, che ieri ha annunciato il suo addio a Rossignol, gareggerà per Van Deer, il nuovo marchio di sci creato da Marcel Hirscher dopo aver corso per una vita con Atomic. Il norvegese e l’austriaco saranno quindi di fatto “compagni di squadra”, anche se il secondo, a meno di sorprese, rimarrà dietro la scrivania essendosi ritirato nel 2019 e aver poi creato il suo brand, mentre il primo cercherà di tenere alto l’onore del nuovo marchio in pista, continuando a combattere contro i suoi attuali avversari.