Marcell Jacobs: "Mi sto già preparando per il 2022"

12-11-2021 16:15

Il campione olimpico dei 100 metri e della staffetta 4×100 Marcell Jacobs è tornato a parlare con i media in occasione di un evento di moda tenutosi a Roma di cui è stato ospite.

“A parole è difficile raccontare i momenti vissuti che hanno portato gli ori alle Olimpiadi – ha detto l’azzurro nato in Texas e cresciuto in provincia di Brescia -. Ogni volta che rivedo un video, immagino cose che non mi sarei immaginato. Un qualcosa di incredibile portare a casa 2 ori, e aver fatto un qualcosa di grande per la mia Nazione e per i miei sogni”.

Jacobs ha parlato anche del suo immediato futuro, in particolare per quanto riguarda l’anno prossimo: “E’ la prima volta che sono qui e voglio scoprire Roma. Mi sto preparando per il 2022. La preparazione è iniziata un mese e mezzo fa, e sta progredendo molto bene, meglio di quanto ci aspettassimo. L’anno prossimo sarà molto importante, pieno di grandi appuntamenti e vogliamo arrivarci preparati al 100%”.

OMNISPORT