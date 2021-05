Marcelo sostituito al seggio: ci sarà per Chelsea-Real

Marcelo sarà regolarmente a disposizione di Zinedine Zidane per la semifinale di ritorno di Champions League che vedrà il Real Madrid opposto al Chelsea.

Negli ultimi giorni la sua presenza in campo era stata messa in dubbio dal fatto che lo stesso giocatore era stato sorteggiato per far parte, come riserva, di un seggio elettorale in occasione delle elezioni dell’Assemblea di Madrid che si stanno tenendo proprio martedì 4 marzo.

Marcelo ha adempiuto ai suoi obblighi di cittadino presentandosi regolarmente per il suo collegio elettorale, ovvero il Liceo Europeo de La Moraleja.

Il giocatore è arrivato al seggio alle 8,28 del mattino in tempo per apprendere che lo scrutatore ’titolare’ non era presente ma, secondo quanto riportato da LaSexta, per sua fortuna una signora si è offerta di prendere il suo posto, dando così la possibilità a Marcelo di tornare a casa e di prepararsi per la trasferta di Londra.

Sia il Real Madrid che il giocatore avevano provato a convincere la ‘Junta Electoral’ a liberare il terzino dall’impegno, visto che la squadra era attesa in aeroporto per le 10.30, ma a causa di forza maggiore la cosa non è potuta avvenire.

Il club blanco ha poi confermato che il giocatore è regolarmente partito insieme ai compagni.

OMNISPORT | 04-05-2021 12:54