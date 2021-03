March Madness: sorridono Gonzaga e UCLA

Completato il tabellone delle Final Eight di NCAA. Spettacolo nella notte, con quattro gare valide per le Sweet 16. USC si sbarazza di Oregon (82-68, 22 punti di White). Non tradisce Gonzaga: 83-65 ai danni di Creighton.

Tante emozioni nella sfida UCLA-Alabama con vittoria dei Bruins, dopo un overtime, per 88-78. Decisivi Jaquez e Bernard (17 punti a testa). Michigan non ha problemi a vincere la sfida con Florida State (76-58).

I risultati della notte:

CRAIGHTON-GONZAGA 65-83

UCLA-ALABAMA 88-78

FLORIDA STATE-MICHIGAN 58-76

OREGON-USC 68-82

29-03-2021